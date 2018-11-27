Пермскому стадиону «Звезда» подарили новый газон

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-27T09:43:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский футбольный союз бесплатно предоставил новое покрытие для стадиона «Звезда». Поле уже доставлен, но стелить его можно будет только в теплое время года. Согласно технологии склейка газона возможно только при плюсовых температурах.

Искусственное покрытие будет уложено на запасном поле стадиона «Звезда». Поле соответствует всем требованиям и позволяет проводить соревнования уровня первенства России.

- Новый газон значительно улучшит качество тренировок детей, - отметил главный тренер отделения футбола краевой академии игровых видов спорта Вячеслав Доний. - Старое покрытие давно изношено. Ждем с нетерпением, когда сможем опробовать новое покрытие в деле.

Кроме того, в краевом министерстве спорта нам сказали, что основное поле стадиона «Звезда» пока менять не собираются. Планируется подсыпать газон специальной крошкой.