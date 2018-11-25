2018-11-25T07:26:28+03:00
Происшествия

«Дороги не почищены - и вот результат!»: в Перми из-за гололеда произошли аварии с участием десятков машин

В МЧС предупредили о метели и гололедице [видео]
Андрей МАТЛИН
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Авария на Парковом. Фото: группа ВК "ЧП ДТП Пермь".Авария на Парковом. Фото: группа ВК "ЧП ДТП Пермь".
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Вечером в субботу в Перми и окрестностях краевого центра из-за гололеда и метели произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий.

Так, массовое ДТП случилось на Восточном обходе в районе ЖК «Грибоедовский», очевидцы сообщили в соцсетях, что там в аварии пострадало боле 10 машин. Пермяки пожаловались на то, что дороги перемело снегом, притом, что из-за вьюги была нулевая видимость. «Дороги не почищены - и вот результат!», - написали пользователи соцсетей.

На объездной дороге Краснокамска также произошло ДТП с участием легковушек и фур, - видео со стоящими на обочине машинами выложила пользователь группы ВКонтакте «ЧП ДТП Пермь».

Также в Перми на Парковом вечером в субботу произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса, а на перекрестке Бульвара Гагарина и улицы Ушинского автобус не вписался в поворот, его развернуло на льду и отбросило на обочину.

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили, что опасные погодные явления в виде гололедицы и метелей будут наблюдаться и сегодня, в воскресенье, и попросили водителей соблюдать осторожность при езде.

Авария под Краснокамском в Пермском крае. Видео: группа ВК "ЧП ДТП Пермь"..

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