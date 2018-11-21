Более 50 человек спаслись из дома в Перми, где произошел пожар

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-21T12:18:23+03:00

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В ночь на 21 ноября произошел пожар в четырехэтажном доме на улице Сестрорецкая. Возгорание началось на кухне в коммунальной квартире на втором этаже. Когда к месту ЧП приехали пожарные, из окна уже шел дым.

- . До приезда огнеборцев самостоятельно покинули дом 51 человек, среди них - 17 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Пожар тушили 14 человек. Огнеборцы при помощи спасательной маски вывели на свежий воздух 90-летнюю пенсионерку. К счастью, она не пострадала.

В результате пожара на кухне, где произошло возгорание, сгорели вещи. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Проверка по факту пожара продолжается, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы рассказывали о том, что в пожаре в Чусовом погибли пятеро взрослых и один 1,5-годовалый мальчик. Причины пожара устаналиваются.