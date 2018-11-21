2018-11-21T12:18:23+03:00
Происшествия

Более 50 человек спаслись из дома в Перми, где произошел пожар

Среди жителей дома - 17 детей
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В ночь на 21 ноября произошел пожар в четырехэтажном доме на улице Сестрорецкая. Возгорание началось на кухне в коммунальной квартире на втором этаже. Когда к месту ЧП приехали пожарные, из окна уже шел дым.

- . До приезда огнеборцев самостоятельно покинули дом 51 человек, среди них - 17 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Пожар тушили 14 человек. Огнеборцы при помощи спасательной маски вывели на свежий воздух 90-летнюю пенсионерку. К счастью, она не пострадала.

В результате пожара на кухне, где произошло возгорание, сгорели вещи. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Проверка по факту пожара продолжается, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы рассказывали о том, что в пожаре в Чусовом погибли пятеро взрослых и один 1,5-годовалый мальчик. Причины пожара устаналиваются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми горе-папаша выплатил алиментов почти на полмиллиона рублей
В Прикамье прикрыли пансионат для престарелых «Луч надежды»
Начальнику департамента ЖКХ Перми грозит увольнение за срыв отопительного сезона
В Прикамье задержали водителя BMW с липовыми правами
В Прикамье пьяная девушка жестоко избила свою бабушку и ее сожителя
Придется ли пермякам платить коммуналку за соседей-должников?
В Перми совершена серия краж из киосков по продаже воды
Пропавший в Куеде работник мясокомбината нашелся
В Перми «Ниссан» врезался в «Субару», погибли два человека
На прямой эфир губернатора в Instagram поступило более 500 вопросов от жителей региона
В Прикамье семейная пара добилась компенсации за испорченный отпуск
В Перми осужден участник крупного наркокартеля
В Перми объявлен конкурс на лучшее оформление к Новому году
В Прикамье ищут 32-летнюю женщину, которая ушла из дома вечером в воскресенье
В Перми «треснувший» 16-этажный дом отремонтируют за 32 млн рублей
В Прикамье вторую неделю ищут хромого мужчину
Девять домов добавили, один – выкинули: за счет бюджета отремонтируют фасады 58 зданий в центре Перми
В Перми построят небоскреб высотой в сто метров
«Надо менять такую идеологию!» Губернатор Прикамья пообещал, что за освещение дворов в городе будут платить муниципалитет, а не жильцы
В Пермском крае снижается рождаемость и увеличивается смертность
На дорогах Прикамья сбили трех лосей
На пятничные рейсы «Ласточек» из Перми будут продавать билеты с указанием мест
Куда исчезают автомобили из дворов без машин?