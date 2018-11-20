В Перми построят небоскреб высотой в сто метров

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-20T17:27:38+03:00

Он появится в квартале «Гулливер»

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Компания «Кортрос» собирается возводить в Перми самое высокое здание - оно будет высотой почти в сто метров. Как сообщил ТАСС генеральный директор компании Станислав Киселев, застройщик намерен инвестировать в это строительство почти 2 миллиарда рублей.

- Мы начали строительство первого 31-этажного дома в Перми. Двухсекционный дом высотой 99,9 метров станет самым высоким зданием города и в целом региона, - сказал Киселев.

Небоскреб станет частью жилого комплекса «Гулливер», который строится сейчас в центре Перми, в квартале, ограниченном Комсомольским проспектом и улицами Революции, Куйбышева и Глеба Успенского. Завершить строительство планируется в конце 2020 года.

Сейчас самыми высокими зданиями Перми являются ЖК «Грибоедовский квартал» (улица Уинская, 35) - 26 этажей, высота 89,5 метра, гостиница «Жемчужина» (бульвар Гагарина, 65б) - 29 этажей, высота 89 метров, ЖК «Saturn-R-Towers» (улица Окулова, 18) - 27 этажей, высота 88,5 метра и дом «Крокус» из ЖК «Альпийская горка» (улица Чернышевского, 15а) - 29 этажей, 88 метров.