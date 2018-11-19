2018-11-19T14:36:37+03:00
Общество

Пермский караоке-клуб «Сова» закрывают из-за нарушений правил пожарной безопасности

Клубу запрещено работать, пока руководство не исправит недостатки
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермская прокуратура проверила караоке-клуб «Сова» (ул. Газеты Звезда, 13) и выявила многочисленные нарушения.

- Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. - Ширина путей эвакуации менее установленного норматива, а помещение кухни не отделено от помещения зала ресторана противопожарной перегородкой. Кроме того, отсутствует проектная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации.

Прокуратура направила иск в Свердловский районный суд Перми о запрете деятельности клуба до устранения нарушений. Одновременно заявлено ходатайство о приостановлении эксплуатации помещения. Иск судом удовлетворен.

Тем временем, прокуратура Пермского края проведет «горячую линию» по вопросам борьбы с незаконным оборотом алкоголя. Жители Прикамья могут также рассказать о случаях бытового насилия в семье. Звонки принимаются 22 ноября по телефону - 8 (342) 217-53-36. Также вопросы могут быть направлены заранее электронной почтой на адрес: smi_press@prokurorperm.ru.

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