В Перми поставили настоящую оперетту
- Все знают, что обычно мы ставим классику и пьесы МакДонаха, а сейчас мы решили поставить спектакль, контрастный нашему стилю, - рассказал перед премьерой художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.
Оперетта «Женихи», написанная Исааком Дунаевским в 1927 году, внезапно прозвучала очень актуально. Хотя никакого излишнего «осовременивания» на сцене не было. И костюмы персонажей, и декорации точно соответствовали эпохе НЭПа, и текст остался прежним – без вставок и намеков на события XXI века.
Сюжет по-опереточному прост и незатейлив: Аграфена Саввишна, жена трактирщика, только что овдовела, а от женихов уже нет отбоя. К ней сватаются дьякон, извозчик, повар, гробовщик и биллиардный маркер… Кого выберет безутешная вдова?
При этом спектакль поставлен, действительно, как оперетта, а не как мюзикл, что обычно происходит в театрах в последнее время. Актеры поют вживую, да еще и без микрофонов. Легко и профессионально танцуют. Остроумные реплики постоянно вызывают смех в зрительном зале.
Ну, и несмотря на реплику Сергея Федотова про временное отхождение от обычного стиля, театр «У Моста» все равно остался верен себе: даже в оперетте на сцене присутствуют гробы.