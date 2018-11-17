В Перми поставили настоящую оперетту

СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-17T13:11:55+03:00

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- Все знают, что обычно мы ставим классику и пьесы МакДонаха, а сейчас мы решили поставить спектакль, контрастный нашему стилю, - рассказал перед премьерой художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.

Оперетта «Женихи», написанная Исааком Дунаевским в 1927 году, внезапно прозвучала очень актуально. Хотя никакого излишнего «осовременивания» на сцене не было. И костюмы персонажей, и декорации точно соответствовали эпохе НЭПа, и текст остался прежним – без вставок и намеков на события XXI века.

Сюжет по-опереточному прост и незатейлив: Аграфена Саввишна, жена трактирщика, только что овдовела, а от женихов уже нет отбоя. К ней сватаются дьякон, извозчик, повар, гробовщик и биллиардный маркер… Кого выберет безутешная вдова?

При этом спектакль поставлен, действительно, как оперетта, а не как мюзикл, что обычно происходит в театрах в последнее время. Актеры поют вживую, да еще и без микрофонов. Легко и профессионально танцуют. Остроумные реплики постоянно вызывают смех в зрительном зале.

Ну, и несмотря на реплику Сергея Федотова про временное отхождение от обычного стиля, театр «У Моста» все равно остался верен себе: даже в оперетте на сцене присутствуют гробы.