«Задушил и бросил в овощную яму». Пермяка осудили за убийство хозяйки комнаты, которую он снимал
Кировский районный суд Перми осудил 48-летнего мужчину за убийство. Летом прошлого года в Перми пропала 50-летняя женщина. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Стражи порядка установили, что преступление мог совершить 48-летний мужчина, который снимал комнату у пропавшей женщины. Во время обыска в гараже, которым пользовался пермяк, и обнаружили тело хозяйки комнаты в овощной яме. Квартиросъемщик сообщил, что он поссорился с женщиной и задушил ее. А тело решил спрятать, сообщили в пресс-службе краевой полиции. .
Кроме того, в ходе обысков полицейские нашли взрывчатые вещества, боеприпасы и наркотики.
Суд назначил 48-летнему мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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