Минстрой попробует договориться с залоговым кредитором 22-этажного долгостроя в центре Перми

СЕГОДНЯ 18:49 2018-11-13T18:49:42+03:00

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Этой проблемной высоткой заинтересовалась, было, компания «Орсо групп», но потом передумала вкладывать деньги в ее достройку.

- Ранее достройкой дома на Екатеринской,175 интересовался инвестор, однако, в связи с изменившемся законодательством отказался от участия в проекте, - сообщили в краевом минстрое.

Сегодня, во вторник, арбитражный суд должен был рассмотреть дело о банкротстве застройщика этого высотного здания. Но по просьбе представителей краевого строительного ведомства рассмотрение вопроса на следующий месяц.

- Минстрой инициировал переговоры с залоговым кредитором проблемного объекта на Екатерининской, 175, - объяснили в краевом правительстве. -Целью переговоров станет получение согласия залогового кредитора о передаче объекта в собственность ЖСК. Это позволило бы в дальнейшем достроить дом с использованием краевых мер поддержки.

- Основной проблемной, препятствующей достройке, является наличие залогового кредитора, - отметила заместитель министра строительства – начальник управления жилищной полнитки Фаина Минх. - По закону о банкротстве согласие кредитора на передачу объекта в ЖСК является обязательным условием. Для того, чтобы помочь ЖСК, мы решили провести переговоры с кредитором и предложить несколько вариантов передачи объекта в собственность кооператива.