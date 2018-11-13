2018-11-13T06:44:10+03:00
Общество

В Добрянке появился арт-объект победы добра над злом

Автором уникального памятника стал Юрий Чернов
Константин КЯКИНЕН
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фото: "Подслушано Добрянка"фото: "Подслушано Добрянка"
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В канун всемирного дня доброты, который празднуется 13 ноября, в Добрянке появился новый арт-объект. Огромная буква «Д» стоит над словом «Зло».

- Автор арт-объекта севастопольский архитектор Юрий Чернов заложил в работу прообраз торжества добра над злом, - отметили в администрации Добрянки. - В основе лежит 3-метровая буква «Д» как символ добра и обозначения Добрянки, под буквой погружённое в землю «зло».

Также передать замысел помогают и материалы, из которых создан объект. По замыслу автор, доброта настолько же проста как дерево, а зло — тяжеловесно и массивно как железобетон.

Пользователи соцсетей уже написали, что «это лучший бренд-памятник в городах России прямо сейчас. Идеальное представление именно добрянской доброты».

Также отмечается, что общий бюджет проекта составил всего 170 тысяч рублей. Причем, арт-объект был установлен на частные средства.

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