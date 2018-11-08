Пермские власти научат учителей пользоваться «Яндекс.Учебниками»

СЕГОДНЯ 06:36 2018-11-08T07:18:24+03:00

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Краевое министерство образования подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Яндекс.

В школах региона стартует апробация «Яндекс.Учебника» – цифрового образовательного сервиса для учителей начальных классов. Это сборник заданий по математике и русскому языку для 2–4 классов, разработанных с учетом образовательных стандартов для начальной школы. Сервис помогает учителю находить задания, как для всего класса, так и для отдельных учеников. Ответы проверяются автоматически, что избавляет учителя от рутинной работы и экономит его время.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что современные электронные ресурсы и онлайн-сервисы повысят качество знаний учеников и сделают учебный процесс продуктивнее. Но обычную классную доску с мелом они не заменят.

- Образование становится все более цифровым, и с помощью различных электронных сервисов, в том числе сервисов Яндекс, в школах вырастет эффективность обучения, - отметила Раиса Кассина. - За новые программы мы ничего не платим, это взаимовыгодное сотрудничество, где мы получаем современные образовательные сервисы, а Яндекс – оперативную обратную связь

Кроме того, начал свою работу сервис Яндекс.Лицей – курсы по программированию для учеников 8-9 классов. В этом учебном году Яндекс.Лицей открылся на трех площадках Перми – Центр «Муравейник», Лицей №1 и Компьютерная школа ПГНИУ. Из 671 школьников конкурсный отбор прошли 76 человек, которые ближайшие два года будут изучать информатику и IT-технологии на углубленном уровне. На занятиях ученики осваивают языки программирования и учатся применять полученные знания на практике. На курсах преподают опытные учителя, прошедшие обучение в компании Яндекс.