2018-11-07T15:23:34+03:00
Общество

В Прикамье лошадь на глазах прохожих умирала от удара током

Когда ей пытались помочь коневоды, их тоже било током
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Березниках произошел ужасный инцидент: лошадь, которая шла по улице, резко упала и начала дергаться. Как сообщает портал «Вкурсе», вокруг кобылы собрались прохожие. Коневоды пытались помочь животному: они хотели растереть ей ноги, но получали удар током. Приехавшие спасатели не могли понять, что происходит - рядом не было оголенных проводов или рельсов.

- На место происшествия прибыл наряд спецслужб и выключил светофор, рядом с которым было углубление для заземления, - сообщается на портале. - Оказалось, что ток идет оттуда. Пока подачу тока не прекратили, несчастную лошадку било током целый час.

В итоге кобылу подняли с помощью кран-борта и отвезли в ветеринарную клинику. Врачи долго пытались спасти лошадь, но, к сожалению, в итоге она умерла.

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