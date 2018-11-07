В Прикамье лошадь на глазах прохожих умирала от удара током
В Березниках произошел ужасный инцидент: лошадь, которая шла по улице, резко упала и начала дергаться. Как сообщает портал «Вкурсе», вокруг кобылы собрались прохожие. Коневоды пытались помочь животному: они хотели растереть ей ноги, но получали удар током. Приехавшие спасатели не могли понять, что происходит - рядом не было оголенных проводов или рельсов.
- На место происшествия прибыл наряд спецслужб и выключил светофор, рядом с которым было углубление для заземления, - сообщается на портале. - Оказалось, что ток идет оттуда. Пока подачу тока не прекратили, несчастную лошадку било током целый час.
В итоге кобылу подняли с помощью кран-борта и отвезли в ветеринарную клинику. Врачи долго пытались спасти лошадь, но, к сожалению, в итоге она умерла.