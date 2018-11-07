В Перми нашли женщину, которая пропала по пути на работу

СЕГОДНЯ 05:58 2018-11-07T05:58:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одна история о пропавшей женщине закончилась благополучно. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили о том, что им удалось найти 40-летнюю Елену К., которая утром 28 октября ушла на работу в микрорайоне Парковый (гипермаркет «Лента) и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Также мы сообщали, что в Перми нашли мать трех детей. Анна П. ушла из дома в сентябре и не вернулась. Женщина ушла из дома в микрорайоне Левшино, с тех пор супруг не знал, где она находится. Мужчина обратился в полицию, несмотря на то, что Анна пропадала не в первый раз. Ее дома ждали трое детей, один из которых совсем маленький. Как нам рассказал Алексей, вчера ему удалось выяснить, где находится супруга. Она была у знакомых на Гайве.