2018-11-07T05:58:54+03:00
Происшествия

В Перми нашли женщину, которая пропала по пути на работу

Волонтеры сообщили, что поиски 40-летней пермячки увенчались успехом
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Еще одна история о пропавшей женщине закончилась благополучно. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили о том, что им удалось найти 40-летнюю Елену К., которая утром 28 октября ушла на работу в микрорайоне Парковый (гипермаркет «Лента) и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Также мы сообщали, что в Перми нашли мать трех детей. Анна П. ушла из дома в сентябре и не вернулась. Женщина ушла из дома в микрорайоне Левшино, с тех пор супруг не знал, где она находится. Мужчина обратился в полицию, несмотря на то, что Анна пропадала не в первый раз. Ее дома ждали трое детей, один из которых совсем маленький. Как нам рассказал Алексей, вчера ему удалось выяснить, где находится супруга. Она была у знакомых на Гайве.

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