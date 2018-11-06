2018-11-06T18:48:10+03:00
Происшествия

За выходные дни в Пермском крае в ДТП погибли 5 человек

Еще 40 человек получили травмы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В аварии под Краснокамском пострадали два человека.В аварии под Краснокамском пострадали два человека.Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
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За длинные выходные со 2 по 5 ноября в Пермском крае произошло 36 аварий, в которых пострадали люди: пять человек погибли, а 40, из них четверо детей, получили травмы. Как рассказали в ГИБДД, в том числе - 17 наездов на пешеходов, при этом 3 человека погибли, а 14 ранены, из них 2 детей.

Поздно вечером 5 ноября в Мотовилихе, на улице Юрша, водитель УАЗа-Патриот, на пешеходном переходе наехал на 64-летнюю женщину, переходящую дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Примерно в то же время в Губахинском на автодороге Кунгур-Соликамск 37-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» насмерть сбил пешехода, который шел по обочине. Личность погибшего устанавливается.

Еще один пешеход погиб под колесами «Лады» в Соликамске 2 ноября.

Серьезное ДТП произошло под Краснокамском 5 ноября. На подъезде к Перми со стороны Нытвы водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Рено». От удара «Газель» отбросило на грузовой «Мерседес» с цистерной. В результате ДТП пострадали 2 человека: водитель «Газели» и водитель «Мерседеса».

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