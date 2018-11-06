2018-11-06T18:24:58+03:00
Общество

В Перми начинаются работы по реконструкции улицы Революции

Там построят коллектор ливневой канализации
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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По улице Революции проложат трамвайные рельсы, а под парковками проложат коллектор ливневой канализации.По улице Революции проложат трамвайные рельсы, а под парковками проложат коллектор ливневой канализации.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На первом этапе реконструкции улицы Революции будут отремонтированы три квартала: от улицы Сибирской до улицы Куйбышева.

- На этом участке будет устроено четырехполосное движение: по две полосы в каждую сторону и проложены трамвайные пути, чтобы трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, могли напрямую проехать по улице Революции до улицы Горького и затем до Мотовилихи, - рассказали в городской администрации.

Также на участке улицы Революции от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит пустить там автобусы.

Планируется, что ремонтные работы продлятся до декабря 2019 года.

Параллельно будут вестись работы по строительству коллектора ливневой канализации на парковочном пространстве улицы Революции от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской.

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