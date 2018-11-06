Сыр в Перми дешевле, чем в Челябинске, Казани и Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 07:28 2018-11-06T07:34:01+03:00

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Согласно чекам магазинов, средняя цена за килограмм сыра в Перми составляет 328 рублей. Это значительно ниже, чем в соседних городах. В Екатеринбурге килограмм сыра стоит в среднем 405 рублей, в Челябинске - 354 рубля, а в Казани – 355 рублей. Такие данные приводит компания-оператор фискальных данных «Такском», которая проанализировала среднюю цену всех чеков за год - с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года. В среднем по России килограмм сыра стоит 390 рублей за килограмм, что на 10 процентов выше, чем в прошлом году.

85 процентов всего покупаемого сыра - отечественного производства. Также хорошо продается сыр производства Сербии, Беларуси, Уругвая и Аргентины. Продажи сыра в России в сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 14,45 процентов.