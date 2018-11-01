2018-11-01T11:38:41+03:00
Здоровье

Пермские врачи первыми в России стали лечить псориаз и его последствия в комплексе

Совместно с общественной организацией «Возрождение» в регионе был реализован проект «Чистая кожа – здоровые суставы»
Константин КЯКИНЕН
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Псориаз – это хроническое заболевание, которое может поражать не только кожу, но и суставы. Самое страшное последствие псориаза – псориатический артрит. Болезнь отличается очень быстрым и агрессивным течением и часто приводит к инвалидности. Поэтому так важно диагностировать болезнь на ранней стадии. В настоящее время существуют современные эффективные методы лечения, включая генно-инженерную биологическую терапию, которые позволяют предотвратить инвалидность пациентов с таким диагнозом, тем самым в разы сокращая связанные с потерей трудоспособности расходы государства .

- В Пермском крае зарегистрировано порядка 10 тысяч человек больных псориазом, но только 50% пациентов состоят на учете у врача, - отметила заместитель главного врача Краевого клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Городецкая. – Остальные предпочитают лечиться самостоятельно. В этом случае своевременно выявить псориатический артрит достаточно сложно.

В рамках социального проекта «Чистая кожа – здоровые суставы» пермяки получили уникальную возможность пройти бесплатное обследование в кабинете с «двойной» консультацией – дерматолога и ревматолога. Проект инициирован общественной организацией «Возрождение», защищающей интересы пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Только за один месяц работы кабинета у 18 пациентов с псориазом был выявлен псориатический артрит. Тогда, как за весь 2017 год было зарегистрировано 22 случая заболевания.

- Первые результаты проекта еще раз доказывают эффективность комплексного обследования больных псориазом дерматологом и ревматологом, - вице-президент общественной организации «Возрождение» Жанна Гарибян. – Пермский край стал первооткрывателем и его опытом заинтересовались в других регионах страны. В ближайшем будущем проект будет запущен в Подмосковье.

В Пермском крае сейчас разрабатывается комплекс мер по развитию программы комплексной помощи больных псориазом на постоянной основе. В частности, предлагается создать специализированный центр лечения заболевания на базе существующих медицинских учреждений.

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