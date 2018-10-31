Пермячка, чтобы погасить долг, связала вещей почти на 55 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-31T15:11:34+03:00

Большинство из них - это кофты, кардиганы и шапки

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Пермячка задолжала более 620 тысяч рублей. Приставы предупредили, что если в ближайшее время долг не будет закрыт, в ее отношении применят принудительные меры.

- Задолженность пермячка решила погашать вещами собственного производства, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - В районный отдел судебных приставов она прибыла с дорожной сумкой, доверху заполненной изделиями из пряжи, наборами вышивки и прочими атрибутами хендмейда, которые в течение двух часов описывали работники ФССП. В общей сложности был наложен арест на 472 изделия и сопутствующие товары, в том числе большое количество вещей для детей, кофты, кардиганы и головные уборы для взрослых.

Также пермячка принесла аксессуары: свадебные перчатки, вязаные сумки, бусы, саквояж, а еще более 100 книг о рукоделии. Все вещи приставы оценили в 54 260 рублей.