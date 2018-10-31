В Перми из-за плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку самолет из Благовещенска

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-31T13:50:29+03:00

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31 октября в международном аэропорту «Пермь» совершил вынужденную посадку самолет, следующий по маршруту Благовещенск - Москва. Лайнер авиакомпании Nordwind Airlines приземлился в Перми в 13.36.

Командир воздушного судна принял решение о посадке, поскольку одному из пассажиров стало плохо. Требовалась экстренная медицинская помощь. Борт встретила бригада скорой помощи. Медики госпитализировали больного в пермскую больницу, сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

В 15.00 самолет вылетел в Москву.

Ранее мы писали, что из-за опоздавшего пассажира проводница сорвала стоп-кран поезда на станции «Пермь-2». Днем 28 октября в транспортную полицию поступила информация о том, что в поезде сообщением «Москва-Новый Уренгой» сорвали стоп-кран. Оказалось, это сделала проводница из 8 вагона. Незапланированная стоянка составила две минуты. Один из пассажиров на ходу запрыгнул на подножку своего вагона и, к счастью, успел зацепиться за поручни отъезжающего состава. Увидев пассажира за дверью, проводник незамедлительно сорвала стоп-кран для остановки поезда и впустила опоздавшего пассажира в вагон.