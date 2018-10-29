Жителя Прикамья осудили за убийство, совершенное шесть лет назад

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-29T15:22:04+03:00

Все это время он скрывался в регионах РФ по чужому паспорту

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В Верещагино осудили 45-летнего местного жителя. Еще в июле 2012 года он зарезал 56-летнего знакомого. Тело было обнаружено соседями, которые позвонили в полицию. Стражи порядка разыскивали убийцу, но безрезультатно.

- В ходе следствия были получены доказательства о причастности к преступлению местного жителя, который после убийства скрывался в различных регионах России по чужому паспорту - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - После установления причастности к убийству мужчина был объявлен в федеральный розыск. В августе этого года он был задержан в республике Татарстан, где скрывался, работая в фермерском хозяйстве.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «убийство». Приговором суда жителю Верещагино назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.