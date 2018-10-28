2018-10-28T19:52:40+03:00
Общество

В МЧС предупредили пермяков об ухудшении погоды

Возможен мокрый снег и гололед
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Синоптики обещают снегСиноптики обещают снегФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Погода может резко ухудшиться уже в ближайшие часы. Об этом пермяков предупредили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Как сообщили в ведомстве, по данным пермского гидрометцентра, в воскресенье вечером и в понедельник ожидается облачная погода, мокрый снег.

- Ночью возможно налипание снега на проводах, слабый гололед и установление временного снежного покрова, - сообщают метеорологи. - Порывы ветра до 14 метров в секунду, в понедельник днем - до 18 метров.

Температура воздуха может опуститься до -6 градусов.

- Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - советуют спасатели. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Берегите тепло в ваших домах (заклейте щели в окнах, закройте вытяжные отверстия). Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Особо внимательными следует быть за рулем. Водителям необходимо соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим.

- При следовании на дальние расстояния возьмите с собой дополнительный комплект сухой теплой одежды, обуви, - напоминают в МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Конец октября в Перми стал самым теплым за последние 95 лет
В Пермском крае водитель на "зебре" сбил 17-летнюю девушку
Пьяный пермяк с ножом напал на своего сына
В Перми полицейский по дороге на работу задержал грабителя
В Перми закрывают точки с опасной шаурмой
В Прикамье девушку, на которую на полном ходу наскочил автомобиль, отбросило на несколько метров
В Перми заблокируют сайты, через которые продавали дипломы вузов и школьные аттестаты
В Прикамье участковый задержал налетчика в маске, который пытался ограбить банк
Один из подростков, устроивших резню в пермской школе №127, частично признал свою вину
В Перми отремонтируют «Дом Коляна» из сериала про реальных пацанов
Менеджеры бизнес-центра передумали проводить у себя вертикальный забег на «Грин Плазу»
Авиакомпания "Победа" отменила рейсы из Перми в Тбилиси
Пермяки напишут "Большой этнографический диктант"
Двух жителей Прикамья задержали за серию автоугонов
В Прикамье экс-полицейские, которые избивали людей, отделались условным сроком и штрафом
Пермские врачи спасли руку пенсионеру, который отрезал ее циркулярной пилой
В центре Перми на улице Островского произошел пожар
В прикамском поселке Таежный 50 человек вынуждены жить в аварийных домах
Четырех вахтовиков сняли с поезда в Перми из-за пьянства
В Березниках 20-летнего парня осудят за секс с 15-летней девушкой
В Перми мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку в круглосуточном кафе
В пермском зоопарке белая медведица Милка готовится стать мамой
Дело Лаваша. В суде рассматривается жалоба пермских зоозащитников к полиции
В Прикамье хама и матершинника отправили в колонию строгого режима
«Социалка» - тема номер один