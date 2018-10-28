В МЧС предупредили пермяков об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 19:52 2018-10-28T19:52:40+03:00

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Погода может резко ухудшиться уже в ближайшие часы. Об этом пермяков предупредили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Как сообщили в ведомстве, по данным пермского гидрометцентра, в воскресенье вечером и в понедельник ожидается облачная погода, мокрый снег.

- Ночью возможно налипание снега на проводах, слабый гололед и установление временного снежного покрова, - сообщают метеорологи. - Порывы ветра до 14 метров в секунду, в понедельник днем - до 18 метров.

Температура воздуха может опуститься до -6 градусов.

- Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - советуют спасатели. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Берегите тепло в ваших домах (заклейте щели в окнах, закройте вытяжные отверстия). Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Особо внимательными следует быть за рулем. Водителям необходимо соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим.

- При следовании на дальние расстояния возьмите с собой дополнительный комплект сухой теплой одежды, обуви, - напоминают в МЧС.