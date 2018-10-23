2018-10-23T12:23:48+03:00
Общество

В Перми судебные приставы запретили использовать башенные краны

ООО «Новая высота» допустила 583 нарушения правил промышленной безопасности
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Инспектор Ростехнадзора провел проверку пермской фирмы «Новая высота» и обнаружил 583 грубых нарушения установленных норм и правил промышленной безопасности. Материалы проверки он отправил в суд, который запретил эксплуатацию 21 башенного крана на территории Перми, Березников и Губахи сроком на 45 суток.

Директору общества с ограниченной ответственностью вручено требование о приостановлении деятельности кранов и предупреждение об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда.

Однако было установлено, что башенный кран работает в краевом центре по адресу: ул. Краснофлотская, 30б. Крановщик отказался давать объяснения и скрылся со стройки.

Директор организации был вызван на прием к судебному приставу. От письменной дачи объяснений причин мужчина отказался, а затем и вовсе сбежал из отдела судебных приставов.

Вскоре судебным приставом был установлен повторный факт использования башенного крана. Если директор организации-должника продолжит уклоняться от исполнения судебного решения, будет решаться вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, сообщили в службе судебных приставов.

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