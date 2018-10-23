В Перми открылась выставка рекламы Маяковского и Родченко

СЕГОДНЯ 06:22 2018-10-23T06:22:41+03:00

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Пермяков приглашают на выставку «Маяковский – Родченко: Реклама – Конструктор», которая проходит в Центральном выставочном зале (Комсомольский проспект, 10).

Поэт Владимир Маяковский и фотограф Александр Родченко создали серию плакатов, которые стали классикой рекламы. Содружество двух талантливых людей привело к появлению знаменитой марки «Реклам-конструктор: Маяковский – Родченко». За несколько лет тандем создал большое количество образцов полиграфического искусства, вошедших в историю дизайна. Они определили лицо советской рекламы, выполняли заказы крупных торговых предприятий – создавали вывески и журнальные рисунки, рекламу для витрин и плакаты.

На выставке будут представлены предметы из коллекции Государственного музея Владимира Маяковского: рекламные плакаты, упаковки кондитерских изделий, книжная графика, плакаты, фотографии, а также образцы тканей с рисунками 1920-х годов.

Выставка будет работать до 3 декабря. Вход — 250 рублей.