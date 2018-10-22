2018-10-22T16:58:54+03:00
Общество

МЧС: в Прикамье ожидаются дождь и сильный ветер

Такая погода продлится два дня
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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МЧС Пермского края предупреждает о том, что 22 и 23 октября в Пермском крае ожидаются мокрый снег, дождь и сильный ветер. Ночью порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

- Будьте внимательны и осторожны, избегайте шатких конструкций, - добавили в МЧС.

Напомним, эта неделя в Пермском крае будет аномально теплой. 25-26 октября ожидается значительное повышение температуры, особенно по югу Пермского края (+11…+13 градусов). По северу и северо-западу ожидаются сильные дожди. В Перми максимальная температура в эти дни может достичь +11…+12 градусов, что является рекордом для этого времени года. Зато в конце недели, по предварительным прогнозам, вероятно понижение температуры до 0 градусов и осадки в виде снега, сообщили синоптики. В целом, неделя ожидается теплее нормы на 3-4 градуса.

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