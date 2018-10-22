Ледовый городок в Перми обойдется в 22 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-22T15:38:41+03:00

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На сайте госзакупок появилась заявка от «Агентства социокультурных проектов» Перми. На «услуги по разработке проектной и эксплуатационной документации, устройству, содержанию, демонтажу ледовых объектов иинфраструктуры новогоднего комплекса, в рамках празднования Нового года» потратят почти 22 миллиона рублей. Что именно ожидает пермяков в новом ледовом городе, пока не известно.

Напомним, что VI Открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» пройдет в Перми с 13 по 19 января 2019 года. На Кубок приедут скульпторы из Китая, Малайзии и Сингапура, а также из Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Общая тема этого года – «Японские мотивы».

- Галерея ледовых скульптур Кубка обещает представить как традиционные образы, навеянные японскими мотивами, так и футуристичные, продиктованные невероятным уровнем развития современных технологий в Японии, - рассказали в пресс-службе администрации Перми.