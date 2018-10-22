С днем народного единства пермяков поздравит Виктория Дайнеко

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-22T15:14:00+03:00

Певица выступит в финале праздника, который состоится в Парке Горького

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Победительница телепроекта «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко выступит в Перми на празднике, посвященном Дню народного единства. На этот раз концертная программа пройдет с 15 до 19 часов в Парке имени Горького.

Праздник начнется с ярмарки народных промыслов. Гостям предложат отведать чаю с баранками из самого большого в Пермском крае самовара. Также в этот день в парке будут работать интерактивные зоны с подвижными народными игрищами.

В 15 часов на главной сцене парка начнется праздничный концерт. Гостей парка с праздником поздравят Пермский губернский оркестр, цирковая студия «Люмьер», театр моды «Тандем», эстрадный певец Михаил Захаренко, группа «EL CAPITAN», группа «SoFix». Кульминацией торжеств станет выступление известной певицы, победительницы телепроекта «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко.

Украшением празднования Дня народного единства станет фейерверк, который запустят со стадиона «Юность».