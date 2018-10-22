Пермские хирурги спасли руку 55-летнему мужчине

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-22T09:08:37+03:00

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Хирурги Пермской краевой клинической больницы восстановили ампутированную кисть руки 55-летнему мужчине.

22 сентября Вячеслав Могильников во время колки дров отсек кисть левой руки. Врачи Пермской краевой клинической больницы взялись спасти руку.

- В ходе операции, которая длилась 4,5 часа, ампутированную конечность в буквальном смысле пришили: сшили сосуды, нервы, мышцы, восстановили кровообращение, - отметил главный врач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов. - В результате четкой работы операционной бригады через 3 недели после происшествия кисть «слушается», Вячеслав уже может шевелить пальцами.

Сейчас Вячеслав Могильников проходит послеоперационную терапию и реабилитацию, готовится к выписке.

-Чувствую себя нормально, пальцы начинают двигаться, уже есть чувствительность, - рассказал Вячеслав. - Такое ощущение будто пробивает током в конце пальцев. Я очень благодарен врачам, что спасли мне руку!

Врачи Пермской краевой клинической больницы повторили успех 30-летней давности. В 1986 году под руководством легендарного хирурга, академика Евгения Вагнера пермские врачи «приживили» 8-летнему мальчику оторванную ногу.