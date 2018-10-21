В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-21T11:20:53+03:00

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21 октября ночью загорелся деревянный дом по ул. Пролетарская в селе Уинское. Пожарные получили информацию о возгорании в 2.38. В пожарную часть позвонили очевидцы, когда дом уже вовсю горел.

По прибытии 92-й пожарной части горел дом, баня и другие надворные постройки. Проникнуть внутрь здания было невозможно из-за сильного огня. Из-за ветреной погоды была угроза распространения огня на другие строения. Пожарные не допустили возгорания двух соседних домов.

В ходе ликвидации пожара были обнаружены без признаков жизни 47-летний и 36-летний мужчины. Сейчас устанавливаются причины пожара и все обстоятельства. По предварительным данным, пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

Площадь пожара устанавливается. В ликвидации пожара участвовали 9 единиц техники и 21 пожарных, в том числе из сел Аспа, Сып, Чайка и Иштеряки,сообщилимв ГУ МЧС по Пермскому краю.