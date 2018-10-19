2018-10-19T12:16:37+03:00
Общество

Житель Прикамья пытался дать взятку инспектору ДПС и загремел в колонию

Он попался пьяным за рулем
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В июне 2018 года в селе Гамово инспектор ДПС остановил автомобиль. За рулем находился 46-летний житель деревни Осенцы. При проверке документы инспектор ДПС обратил внимание, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование. Но пьяный водитель предложил сотрудникам полиции 2 тысячи рублей за то, чтобы они его отпустили и не составляли протокол.

Однако инспекторы ГИБДД взятку принять отказались и сообщили о попытке подкупа. На мужчину завели дело по обвинению в управлении автомобилем в алкогольном опьянении и попытке на дачу мелкой взятки.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев. Приговор вступил в законную силу, сообщили в краевом следственном комитете.

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