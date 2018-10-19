2018-10-19T06:36:32+03:00
Происшествия

В Перми из-за пожара на трансформаторной подстанции без света остался микрорайон Парковый

Очевидцы слышали сильный хлопок, после чего погас свет
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермяки в соцсетях сообщают, что сегодня ночью произошел взрыв на трансформаторной подстанции в микрорайоне Парковый. Без электричества остались жители Дзержинского и даже части Индустриального района. Очевидцы утверждают, что слышали сильный хлопок, после которого погас свет.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что 19 октября в 0.49 поступила информация о загорании масла на трансформаторной подстанции на улице .Зои Космодемьянской.

- К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, - отметили в ведомстве. - В 1.04 горение было ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.

Ранее мы писали, что 17 октября из-за шквалистого ветра свет пропал в 67 населенных пунктах. Во время непогоды в течение дня без электроснабжения оставалось порядка 9 тысяч человек. Перебои в подаче электроэнергии в основном были зафиксированы в Гайнском, Кочевском, Соликамском, Пермском, Ильинском, Чусовском и ряде других районах.

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