В Перми создали «Видеообщение в интернете» для пользователей старшего возраста

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-18T10:17:34+03:00

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«Видеообщение в интернете» – очередная, седьмая, часть курса «Азбуки Интернета». Программа представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения людей, уже освоивших базовые навыки и стремящихся расширить свои знания, использовать больше возможностей для общения в интернете по видеосвязи.

Слушатели курса познакомятся с наиболее популярными программами для видеообщения, узнают, как их установить и чем они отличаются. Кроме того, они повторят свои знания о безопасной работе в интернете в целом и при совершении видеозвонков в частности.

Отметим, что расширенный курс программы «Азбука интернета» разрабатывается «Ростелекомом» и Пенсионным Фондом России на протяжении уже нескольких лет, постоянно пополняется новыми модулями по наиболее востребованным темам. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф). На сайте размещены электронная версия базового учебника, все выпущенные модули расширенного курса. Кроме того там содержится полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей интернета старшего возраста.