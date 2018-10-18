2018-10-18T09:25:30+03:00
Общество

Житель Прикамья заставлял девочек из Кургана вступать в половую связь

Он фотографировал их в обнаженном виде, а затем шантажировал
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

21-летний житель Пермского края знакомился с несовершеннолетними девочками из Кургана в социальных сетях. Используя несколько аккаунтов, он просил их направить ему снимки в обнаженном виде. Также он посылал девочкам порнографические фотографии. Несколько девочек согласились вступить с ним в половую связь. А тех кто отказывался заставлял, угрожая выложить в сеть интимные фотографии.

Жертвами педофила стали 7 девочек от 12 до 15 лет. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас, как рассказали в СУ СКР по Курганской области, уголовное дело завершено и направлено в суд. Мужчине предъявили обвинение по фактам насильственных действий сексуального характера, совершение развратных действий без применения насилия, распространение порнографических материалов и понуждение к половому сношения несовершеннолетней путем шантажа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяков приглашают сдать кровь
В Перми создали «Видеообщение в интернете» для пользователей старшего возраста
В Перми восьмерым участникам банды наркодилеров грозит пожизненное лишение свободы
Министерство ЖКХ Пермского края возглавит Александр Шицын
В Березниках грабитель пытался украсть обезболивающее лекарство из аптеки
В Прикамье планируется ликвидировать более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья
В Перми директор фирмы задолжал работникам свыше 8 млн рублей
В Пермском крае практически полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра
Житель Московской области и его приятель из Кунгура зверски убили 55-летнего мужчину, а потом сожгли два дома
В Пермском крае создали два новых министерства
Житель Прикамья изнасиловал девушку и застрелил ее из ружья
В Березниках 20-летний парень убил мать своего знакомого
В Прикамье шквалистый ветер обесточил 67 населенных пунктов
В Перми директор фирмы год не платил зарплату 15 работникам