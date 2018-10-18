Житель Прикамья заставлял девочек из Кургана вступать в половую связь

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-18T09:25:30+03:00

Он фотографировал их в обнаженном виде, а затем шантажировал

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21-летний житель Пермского края знакомился с несовершеннолетними девочками из Кургана в социальных сетях. Используя несколько аккаунтов, он просил их направить ему снимки в обнаженном виде. Также он посылал девочкам порнографические фотографии. Несколько девочек согласились вступить с ним в половую связь. А тех кто отказывался заставлял, угрожая выложить в сеть интимные фотографии.

Жертвами педофила стали 7 девочек от 12 до 15 лет. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас, как рассказали в СУ СКР по Курганской области, уголовное дело завершено и направлено в суд. Мужчине предъявили обвинение по фактам насильственных действий сексуального характера, совершение развратных действий без применения насилия, распространение порнографических материалов и понуждение к половому сношения несовершеннолетней путем шантажа.