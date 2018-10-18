2018-10-18T07:20:02+03:00
Происшествия

В Пермском крае практически полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра

Продолжаются аварийные работы в отдаленных населенных пунктах Гайнского района
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Архив "КП"
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В Пермском крае энергетики практически полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за сильного ветр, сообщили в «МРСК Урала».

17 октября из-за шквалистого ветра свет пропал в 67 населенных пунктах. Во время непогоды в течение дня без электроснабжения оставалось порядка 9 тысяч человек. Перебои в подаче электроэнергии в основном были зафиксированы в Гайнском, Кочевском, Соликамском, Пермском, Ильинском, Чусовском и ряде других районах.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано 75 человек и порядка 30 единиц техники. Для бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов в качестве резервных источников питания использовались передвижные дизельэлектростанции.

Накануне основной объем аварийно-восстановительных работ был завершен. Практически во всех населенных пунктах свет появился, кроме нескольких в отдаленной труднодоступной местности Гайнского района.

Кроме того, энергетики продолжают мониторить состояние электросетевого оборудования и метеорологической обстановки.

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