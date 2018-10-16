В Прикамье браконьеры убили 15 бобров

СЕГОДНЯ 18:51 2018-10-16T18:53:38+03:00

Изменить размер текста: A A

13 октября на 4 километре трассы Шумково - Петрята Кишертского района полицейские остановили автомобиль. В ходе досмотра машины стражи порядка обнаружили 15 тел бобров.

- Подозреваемые в совершении незаконной охоты задержаны, полицией ведется расследование, - сообщили в пресс-службе минприроды. - Министерством подготовлен предварительный расчет ущерба охотничьим ресурсам, который составил 270 тысяч рублей.

Напоминаем, что за незаконной охотой следует уголовное наказание.

Ранее мы писали о том, что в деревне Нижняя Солянка Кишертского района были найдены останки шести особей кабана. Их убили весной, а охота на кабанов в этот момент была запрещена. Ущерб лесному хозяйству составил 270 тысяч рублей.Вскоре по подозрению в отстреле животных полицейские задержали двух местных жителей.