2018-10-16T06:54:00+03:00
Происшествия

Житель Прикамья пытался зарезать своего собутыльника на берегу Камы

Мужчину спасли врачи
Константин КЯКИНЕН
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В июне этого года в один из вечеров двое мужчин выпивали на берегу Камы за Ярмарочной площадью в центре Осы. Возникла ссора и 57-летний мужчина достал нож. Он стал наносить удары ножом, но его собутыльник отчаянно сопротивлялся и даже сломал клинок. Довести до конца свой преступный умысел нападавший не смог. Пострадавшего отвезли в городскую больницу, где ему была оказана своевременная медицинская помощь, и мужчина остался жив.

А неудачливый убийца оказался на скамье подсудимых. Он был признан виновным в покушении на убийство.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на восемь месяцев, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

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