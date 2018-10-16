В Прикамье на содержание губернатора будет тратиться более 20 млн рублей в год

СЕГОДНЯ 06:13 2018-10-16T06:13:54+03:00

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Краевое правительство утвердило показатели по расходам на содержание чиновников на ближайшие три года. Документ за подписью губернатора Прикамья Максима Решетникова опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, содержание главы региона обойдется краевому бюджету в 11,7 млн рублей в год, что на 200 тысяч больше, чем сейчас. На председателя правительства потратят 9,2 млн рублей. Это больше на 100 тысяч рублей. Отметим, что обе должности совмещает Максим Решетников. Таким образом, содержание главного лица региона обойдется в 20,9 млн рублей.

На руководителя администрации губернатора будут тратить по 3 млн 672 тыс. рублей в год. На его зама — 2 млн 550 тыс. рублей.

На содержание каждого из семи вице-премьеров запланировано по 2,55 млн рублей, каждого из четырнадцати министров — 714 тысяч рублей. Три советника губернатора обойдутся бюджету в 1,375 млн рублей в год каждый. На содержание главы Коми-Пермяцкого округа будет потрачено 1,091 млн рублей в год.

Уполномоченный по правам человека обойдётся краевому бюджету в 1,7 млн руб., омбудсмены по делам ребенка и по защите прав предпринимателей — в 1,4 млн руб.

Постановление вступит в силу с 1 января 2019 года.