2018-10-15T16:40:53+03:00
Происшествия

После смерти 8-летней девочки в Пермском крае минздрав проводит проверку

Подруга семьи рассказала, что ребенку стало плохо после укола
Елена КОНОВА
Поделиться:
Из архива "КП"Из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

13 октября в больнице Верещагино скончалась 8-летняя Лиза (имя изменено-прим.ред.). В местных пабликах пользователи сети пишут, что ребенок умер после укола медиков.

- Утром Лизе стало плохо, температура поднялась, слабость, и мама вызвала «скорую», - рассказывает подруга семьи Светлана. - Врачи приехали, сделали ребенку укол. Ближе к вечеру у Лизы температура под сорок поднялась, родители снова вызвали «скорую», но медики не приехали по каким-то причинам. Тем временем малышка покрылась какими-то синими пятнами.

Отец Лизы позвонил супругу Светланы, тот сел за руль автомобиля и примчался за больным ребенком.

- Они отвезли Лизу в больницу, где ее сразу отправили в реанимацию, - продолжает Светлана. - Сказали, что если девочке станет хуже, то в понедельник перевезут в Пермь. Но ночью Лиза умерла… При этом врач очень быстро сказала, что у ребенка была менингококковая инфекция. Так скоро диагноз установили! Это странно. Родители Лизы сейчас в трауре, завтра похороны. Им очень тяжело. Ребенок «сгорел» за день… Мы не можем поверить, что девочка умерла от инфекции.

По словам Светланы, родители Лизы написали заявление в следственный комитет. Также по факту смерти девочки минздрав проводит проверку. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю прокомментировать информацию пока не могут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермский самолет экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана
В Прикамье в шахте произошло обрушение, пострадал рабочий
В Прикамье злостный неплательщик сделал анализ ДНК и доказал, что не приходится отцом детей
В Прикамье водитель УАЗика насмерть сбил мужчину и скрылся
Из-за разлива ртути в одном из районов Перми объявили режим ЧС
Жительница Прикамья не могла открыть машину, в которой остался маленький ребенок
Пермячка украла детские вещи из коммунальной квартиры
«Парма» уступила красноярскому «Енисею» из-за грубых ошибок
В Прикамье горело здание бывшей исправительной колонии
Квартиры в Питере продают по цене пермского жилья
Посол Папы Римского оказался в восторге от пермских деревянных богов
В Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть
Пермяк украл перфоратор на вокзале и отправился за решетку
В Прикамье колонии не обеспечивали средствами гигиены
В Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы
Соцсети: в доме в Кизеле обрушился потолок
«Счастье не за горами» на пермской набережной полностью демонтировали
Пермяки решают судьбу электропоезда «Ласточка»
В Перми водитель сбила 66-летнюю пенсионерку
В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе
В Пермском крае полицейский спас от огня соседский дом
ЧП в ночном клубе в Прикамье: пьяный парень из Оренбурга напал с ножом на посетителя