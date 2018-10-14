«Счастье не за горами» на пермской набережной полностью демонтировали

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-14T09:44:51+03:00

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«Счастье не за горами» демонтировали на неизвестный срок. После того, как неизвестные превратили «счастье» в «смерть», арт-объект начали полностью разбирать. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, буквы временно убрали, потому что они нуждались в плановом ремонте.

- Когда работы завершатся, арт-объект восстановят в прежнем виде, - сообщили в ведомстве.

В соцсетях пермяки волнуются о судьбе арт-объекта и просят поскорее вернуть его на набережную.

Ранее мы рассказывали о том, что арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. Неизвестные превратили культовую фразу, известную каждому пермяку, в «Смерть не за горами». Утром надпись сначала пытались закрыть баннером «Россия - моя история», но ветер срывал накидку. Пока никто из уличных художников не взял ответственность за порчу арт-объета.