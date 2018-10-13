В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-13T15:10:03+03:00

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Сообщение о возгорании поступило оперативному дежурному в субботу, 13 октября, примерно в 11.30 часов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, произошло возгорание в кубрике теплохода, который стоит на профилактическом ремонте на улице Буксирной.

В ведомстве сообщили, что к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики Скорой помощи, работники электрических сетей.

Уже около 12 часов дня возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал. Причины ЧП еще устанавливаются.

- Уважаемые жители Пермского края! - обращаются спасатели. - Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» или «112», с сотового телефона звонить «101» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).