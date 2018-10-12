2018-10-12T20:24:25+03:00
Общество

Дожди и снег: в Прикамье за неделю выпала почти месячная норма осадков

На севере края в реках наблюдались паводки
Андрей МАТЛИН
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Октябрьская погодка. Фото: архив "КП".Октябрьская погодка. Фото: архив "КП".
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В начале недели Пермский край посетили сразу два циклона, а затем с Арктики подул холодный ветер. Это и определило характер погоды, далекий от комфортного. Было сыро и холодно. А на севере края в реках наблюдались даже паводки.

- Были сильные порывы ветра и весьма интенсивные осадки, - отметили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. - При прохождении первого циклона осадки выпадали в основном в виде дождя. Наибольшее сильными они были на севере края. Второй циклон принес уже мокрый снег, который шел на севере и востоке края. Высота снежного покрова при этом достигала в Ныробе 5 сантиметров. А всего за 4 дня в северных районах края выпало до 80 процентов от месячной нормы октября.

По сообщению синоптиков, дожди привели к развитию паводков на реках – на речке Яйва, на Вишере.

Но к выходным погода немного угомонилась.

- В ближайшие дни в Пермском крае ожидается холодная погода с температурой воздуха ниже нормы на 3-4 градуса, - прогнозируют метеорологи. Но значительных осадков при этом не будет - за исключением горной восточной части края, где продолжатся снегопады и продолжит формироваться снежный покров.

Наиболее холодной ожидается ночь на понедельник, 15 октября, когда температура в Перми может опуститься до -3 градусов, хорошо хоть осадков при этом не ожидается.

А вот дальше уже будем ждать потепления.

- Со вторника, 16 октября, начнется интенсивный заток теплого воздуха с запада Европейской части России, - обещают в ГИС-центре ПГНИУ. – В Пермском крае потепление будет происходить при облачной погоде и окажется постепенным и незначительным - до +5 - +10 градусов в дневные часы.

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