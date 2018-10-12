2018-10-12T18:48:32+03:00
Общество

В школах Прикамья пообещали начать выявлять детей из группы риска

Для этого, в том числе, будут отслеживать соцсети
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Благополучие учеников тоже будут оценивать в баллах. Фото: архив "КП".Благополучие учеников тоже будут оценивать в баллах. Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

В Пермском крае решили не проводить поквартирный обход квартир учеников силами классных руководителей и не проверять содержимое холодильников, но вот от проекта занести всех школьников в «единую информационную систему профилактики» и выставлять им «баллы благополучия» - не отказались.

А также – от идеи мониторить соцсети для выявления детей из группы риска.

Об этом говорилось на расширенном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних Пермского края под председательством губернатора Прикамья Максима Решетникова.

- Безусловно, ключевым направлением является создание единой информационной системы, - отметила на заседании заместитель председателя Правительства Пермского края Татьяна Абдуллина. - Она уже была опробована в нескольких учебных заведениях региона.

Одно из заведений, где выявляли «проблемных» детей – пермская школа №32.

Ее руководители рассказали, что при применении новой методики оценки, в группу риска попали те ученики, которых педагоги к трудным подросткам никак не относили.

- По результатам мы видим, что по предложенным критериям в группу риска должны попасть 8 процентов из 54 обследованных детей, - рассказала заместитель директора школы по воспитательной работе Юлия Верзакова. - Причём выявлены были и те, кого мы, педагоги, ранее к таковым не относили. Например, выяснилось, что семья одного из школьников не имеет собственного жилья и была вынуждена переезжать с места на место.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура пытается закрыть частный приют для престарелых «Благо» в Перми
В Мотовилихинском районе десятки домов остались без воды
К 2022 году на Вышке-2 построят бассейн
В Перми начался судебный процесс над подростком, который устроил резню в школе № 127
В Перми молодой человек убил пенсионерку, спрятал тело и грабил ее квартиру с другом
В Прикамье 21-летнего Ромео будут судить за секс с 15-летней девушкой
В Прикамье в аварии погиб водитель «Яндекс.Такси»
В пермском клубе дебошир избивал всех посетителей металлической трубой
Пермским автомобилистам рекомендуют сменить шины на зимние
В Прикамье пьяный мужчина украл оградку с кладбища
В Перми начинается суд над одним из подростков, устроивших резню в школе №127
В Прикамье двое пьяных мужчин убили пенсионерку и оставили умирать ее престарелую мать
Выявлять подростков из «группы риска» начнут в школах Прикамья со следующего учебного года
41-летний мужчина погиб в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург
В Перми маршрутка соединит Березовскую рощу и улицу Попова