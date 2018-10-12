В школах Прикамья пообещали начать выявлять детей из группы риска

СЕГОДНЯ 18:48 2018-10-12T18:48:32+03:00

Благополучие учеников тоже будут оценивать в баллах. Фото: архив "КП".

Для этого, в том числе, будут отслеживать соцсети

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В Пермском крае решили не проводить поквартирный обход квартир учеников силами классных руководителей и не проверять содержимое холодильников, но вот от проекта занести всех школьников в «единую информационную систему профилактики» и выставлять им «баллы благополучия» - не отказались.

А также – от идеи мониторить соцсети для выявления детей из группы риска.

Об этом говорилось на расширенном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних Пермского края под председательством губернатора Прикамья Максима Решетникова.

- Безусловно, ключевым направлением является создание единой информационной системы, - отметила на заседании заместитель председателя Правительства Пермского края Татьяна Абдуллина. - Она уже была опробована в нескольких учебных заведениях региона.

Одно из заведений, где выявляли «проблемных» детей – пермская школа №32.

Ее руководители рассказали, что при применении новой методики оценки, в группу риска попали те ученики, которых педагоги к трудным подросткам никак не относили.

- По результатам мы видим, что по предложенным критериям в группу риска должны попасть 8 процентов из 54 обследованных детей, - рассказала заместитель директора школы по воспитательной работе Юлия Верзакова. - Причём выявлены были и те, кого мы, педагоги, ранее к таковым не относили. Например, выяснилось, что семья одного из школьников не имеет собственного жилья и была вынуждена переезжать с места на место.