К 2022 году на Вышке-2 построят бассейн

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-12T15:49:37+03:00

А также в микрорайоне появятся детсад и две школы

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В четверг состоялась Инстаграм-конференция губернатора Пермского края Максима Решетникова. На страничке ВКонтакте «Комсомольская правда» предложила читателям задать свои вопросы главе региона. На один из них он ответил во время пресс-конференции, на остальные вопросы ответы нам пообещали прислать позже. И вот первые ответы пришли.

Александр Гордин спрашивал, когда в микрорайоне Вышка 2 появятся новые садик, школа, спорткомплекс, парк, бассейн и детская поликлиника. «Микрорайон разрастается, людей становится все больше, а ничего нового, кроме квартир не строится», - написал читатель.

- В микрорайоне Вышка-2 уже в следующем году откроется после капитального ремонта новый корпус школы №30, - сообщили нам в администрации Перми. - До 2021 года запланировано строительство детского сада на 280 мест. Кроме того, разрабатывается проектная документация по реконструкции здания по улице Целинная, 15 для размещения там общеобразовательной школы на 700 мест.

Также в планах городских властей до 2022 года построить бассейн по улице Гашкова, 20а.

А министерство здравоохранения Пермского края обратилось в городскую администрацию с просьбой предоставить в микрорайоне Вышка-2 земельный участок для строительства детской поликлиники на 200 посещений в смену.