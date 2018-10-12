2018-10-12T13:28:49+03:00
Происшествия

В Перми молодой человек убил пенсионерку, спрятал тело и грабил ее квартиру с другом

Дело соучастника преступления ранее отправлено в суд
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В марте 2018 года 38-летний мужчина пришел в гости к своей 68-летней знакомой. Он был пьян и убил пенсионерку. Затем он со своим приятелем вывез тело женщины в Карагайский район, где и спрятал его.

Пока полицейские не вышли на их след, напарники сумели совершить несколько «набегов» на квартиру убитой пенсионерки в Дзержинском районе. После задержания соучастник преступления пошел на сделку со следствием и уголовное дело в отношении него было переведено в отдельное производство.

Теперь в суд отправлены материалы в отношении 38-летнего мужчины, который совершил убийство. Он обвиняется в совершении убийства и краж имущества.

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