2018-10-12T12:18:22+03:00
Происшествия

В Прикамье в аварии погиб водитель «Яндекс.Такси»

Его пассажиры получили травмы
Елена КОНОВА
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Фото из паблика "ЧП ДТП ПЕРМЬ"Фото из паблика "ЧП ДТП ПЕРМЬ"
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Ночью в районе Кунгура произошло ужасное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, авария случилась 12 октября в 4 утра на 28 километре трассы Пермь-Екатеринбург.

- По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора» превысил скорость и врезался в ограждение у трассы, - рассказали в ведомстве. - Он погиб на месте. Его пассажиры - 19-летняя девушка и 29-летний мужчина - получили травмы, у них легкие порезы и ушибы. Третий пассажир травм не получил.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются. В рамках проверки сотрудники полиции смогут выяснить, был ли погибший водитель пьян.

В социальных сетях пермяки, которые видели последствия аварии, пишут, что удар автомобиля об ограждение был такой силы, что водитель вылетел через разбившееся стекло на дорогу.

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