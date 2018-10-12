Пермским автомобилистам рекомендуют сменить шины на зимние
В городском департаменте дорог и транспорта напомнили пермским водителям о своевременной замене летней резины на зимнюю. В пятницу и выходные в Прикамье ожидаются снег и заморозки.
- Своевременная смена шин – это в первую очередь залог безопасности, - отметили в департаменте. - Кроме того, водителям необходимо выбирать безопасный скоростной режим в связи с возможной изморозью на дорогах, особенно в утреннее время. Это позволит избежать ДТП.
Также пермским водителям в первые снежные дни осени советуют пересесть на общественный транспорт.
По словам городской администрации, подрядчики отчитались о наличии необходимых запасов противогололедных смесей и техники. Их готовность к работе при изменении погодных условий и скорость реагирования при первом снеге проверят районные учреждения благоустройства. В самих районах уже составлен график дежурств на выходные.