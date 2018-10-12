В Прикамье пьяный мужчина украл оградку с кладбища

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-12T11:26:23+03:00

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35-летний пьяный житель Чусового решил облагородить могилу своей родственницы. Ничего лучше он придумал, как похитить с чужой могилы металлическую конструкцию и перенести ее на место захоронения своей родственницы.

Родные разграбленной могилы приехали на кладбище и не увидели металлической оградки, которую они устанавливали. Свою конструкцию они увидели на чужом захоронении. О разграблении могилы они сообщили в полицию.

Уголовное дело завершено. Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Полиция напоминает гражданам, что многие преступления, не поддающиеся логике, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный человек не в полной мере оценивает свои поступки. Одурманенный спиртным он может совершить тяжкое преступление, отнять чужую жизнь, украсть имущество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.