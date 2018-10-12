В Прикамье двое пьяных мужчин убили пенсионерку и оставили умирать ее престарелую мать

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-12T10:20:11+03:00

Затем они похитили 60 тысяч рублей и скрылись

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В конце февраля в Бардымском районе в дом 60-летней женщины пришли двое пьяных мужчин. Они немного знали пожилую женщину и стали требовать у нее деньги на выпивку. Получив отказ, 32-летний и 33-летний хулиганы стали избивать женщину, а затем нанесли ей несколько ударов ножом. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте.

Кроме того, они оставили умирать престарелую мать женщины умирать. Хотя мужчины знали, что 97-летняя женщина не может за собой ухаживать, они взяли 60 тысяч рублей и скрылись с места преступления. В результате 97-летняя женщина скончалась от общего переохлаждения организма.

Сейчас уголовное дело завершено. Двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в разбое, убийстве и причинении смерти по неосторожности, сообщили в краевом следственном комитете.