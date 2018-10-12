В Перми маршрутка соединит Березовскую рощу и улицу Попова

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-12T09:41:10+03:00

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В Перми новый автобусный маршрут соединит Березовскую рощу и улицу Попова. Новая маршрутка начнет ходить с 14 октября.

На маршруте будет работать 5 микроавтобусов в будние и в выходные дни. Курсировать они будут с интервалом 20 минут в часы пик. Стоимость проезда составит 20 рублей.

Маршрутка будет ходить в направлении центра города по улицам: Заборная, Вольская, Светлогорская, Ветлужская, Докучаева, Спешилова, Попова. Из центра по улицам Петропавловская, Попова, Спешилова, Докучаева, Ветлужская, Светлогорская, Вольская, Заборная.

Ранее мы писали, что в Перми появится два новых автобусных маршрута: один соединит Иву с Грачёва, другой — Липовую гору с микрорайоном Крохалева.

С 9 октября власти Перми запустили новый автобусный маршрут №9т «Субботино — Верхние Муллы». Выполнять ежедневные перевозки будет один автобус малой вместимости с периодичностью раз в 55 минут. Стоимость проезда по городу составит 20 рублей. От деревни Субботино — 40 рублей для взрослых и 20 рублей для детей.