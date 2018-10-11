2018-10-11T18:58:55+03:00
Общество

В Перми на перекрестке улиц Горького и Революции сделали четырехсторонний перекресток

Как организовано движение автомобилей
Вероника РАНГУЛОВА
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Схема с сайта администрации ПермиСхема с сайта администрации Перми
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В Перми завершили реконструкцию перекрестка улиц Революции и Максима Горького (это Свердловский район в районе гипермаркета "Семья"). Как сообщили в администрации Перми, движение здесь открыли в четверг, 11 октября.

Автомобилисты, обратите внимание, здесь сделали полноценный четырехсторонний перекресток (раньше с Горького можно было поворачивать только направо).

Как организовано движение?

- При движении по улице Революции - от Николая Островского к Сибирской - поворот налево на улицу Максима Горького (в направлении Швецова) будет запрещен. Для совершения данного маневра водитель обязан доехать до улицы 25 Октября, где сможет повернуть налево.

- В обратном направлении ситуация аналогичная: при движении от улицы Сибирской поворот налево в направлении улицы Малышева будет запрещен на пересечении с улицей 25 Октября и разрешен на пересечении с улицей Максима Горького.

- В дальнейшем на обоих перекрестках будут введены специальные светофорные фазы для совершения безопасных и комфортных левых поворотов.

Кроме этого, напомним, что с конца сентября на улице Революции - на участке от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского - было организовано место для разворота транспорта, движущегося в направлении от улицы Максима Горького.

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