В Перми на перекрестке улиц Горького и Революции сделали четырехсторонний перекресток
В Перми завершили реконструкцию перекрестка улиц Революции и Максима Горького (это Свердловский район в районе гипермаркета "Семья"). Как сообщили в администрации Перми, движение здесь открыли в четверг, 11 октября.
Автомобилисты, обратите внимание, здесь сделали полноценный четырехсторонний перекресток (раньше с Горького можно было поворачивать только направо).
Как организовано движение?
- При движении по улице Революции - от Николая Островского к Сибирской - поворот налево на улицу Максима Горького (в направлении Швецова) будет запрещен. Для совершения данного маневра водитель обязан доехать до улицы 25 Октября, где сможет повернуть налево.
- В обратном направлении ситуация аналогичная: при движении от улицы Сибирской поворот налево в направлении улицы Малышева будет запрещен на пересечении с улицей 25 Октября и разрешен на пересечении с улицей Максима Горького.
- В дальнейшем на обоих перекрестках будут введены специальные светофорные фазы для совершения безопасных и комфортных левых поворотов.
Кроме этого, напомним, что с конца сентября на улице Революции - на участке от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского - было организовано место для разворота транспорта, движущегося в направлении от улицы Максима Горького.