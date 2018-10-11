В Прикамье к пожизненному сроку приговорен молодой человек, который убил своего маленького сына и бывшую сожительницу

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-11T15:17:08+03:00

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Ужасный случай произошел в Лысьве под Новый год. 27 декабря 2017 года 25-летний молодой человек поругался со своей бывшей сожительницей в арендованной комнате. Изверг нанес 23-летней женщине несколько ударов, а затем задушил ее электрическим проводом.

После убийства женщины он стал душить их общего сына, которому было всего 1 год и 11 месяцев. Решив, что мальчика он уже убил, он ушел из дома, оставив там убитую женщину и находящегося без сознания мальчика.

Через несколько часов он вернулся на место преступления. Он поставил легковоспламеняющуюся жидкость на плиту и включил газ. После этого, он закрыл квартиру на ключ и ушел.

Пожар в доме заметили прохожие, они вызвали пожарных. Те обнаружили молодую женщину и ребенка без признаков жизни.

В тот же день убийцу задержали. На время следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Были допрошены более 50 свидетелей, назначены и проведены 11 различных судебных экспертиз, сообщили в краевом следственном комитете.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.