Пермские власти не окажут "Амкару" никакой финансовой помощи

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-11T14:10:18+03:00

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На пресс-конференции Максима Решетникова в Instagram главу региона спросили и о «Амкаре». Максим Решетников был предельно ясен: «Никакой финансовой помощи «Амкару» не запланировано. Это частный клуб и его судьба зависит от его владельцев. Сейчас собственники разбираются с этой ситуацией, но никакой дополнительной помощи не будет».

Также он добавил, что краевые власти проводит с частными инвесторами политику софинансирования - 50/50. Теперь средства, которые выделялись на «Амкар», будут перераспределены на Академию игровых видов спорта и массовый спорт.

Напомним, что 6 ноября Арбитражный суд начнет рассмотрение дела о банкротстве «Амкара». В Свердловском районном суде продолжаются слушания дел по искам футболистов и тренеров, которым клуб задолжал деньги.

Долги «Амкара» составляют 540 млн руб., в том числе 250 млн руб.— перед игроками и работниками клуба.